يوم في المحاكم.. محاكمة المعزول مرسي و28 آخرين باقتحام الحدود الشرقية.. وخاطف الطائرة المصرية إلى قبرص.. والنطق بالحكم فى دعوى وقف برنامج رامز

اليوم.. الحكم في وقف إلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بـ قصر العيني

اليوم.. محاكمة خاطف الطائرة المصرية إلى قبرص

اليوم.. محاكمة مديرة إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة بتهمة الرشوة



تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع المحاكم بطرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" مرافعة الدفاع عن المتهمين.



يصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.



يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.





فيما تنطق اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من ضياء الدين الجارحي المحامي، المطالبة بوقف بث وإذاعة برنامج رامز جلال المذاع خلال شهر رمضان بالحكم.



اختصمت الدعوى التي حملت رقم 43414 لسنة 73 قضائية كل من رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته، وشيخ الأزهر بصفته، والفنان رامز جلال مقدم البرنامج، وجون ريتشارد بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة إن بي سي منطقة حرة.



ذكرت الدعوى أن العقيدة والدين لا يجوز الاستهزاء بهما لاعتبار ذلك دعوة للفتنة في بلد على رأسها الأزهر الشريف، فالاستمرار في إذاعة برنامج رامز جلال يعد خللا إعلاميا، وليس عملا إبداعيا على الإطلاق، كما يعتبر إذاعته تضليلا إعلاميا واستهزاءً بالأديان وهو ما يعاقب عليه القانون لكونه يتعارض مع القيم والمبادئ.







وفى ذات السياق حدّد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة , عضو مجلس القضاء الأعلى, جلسة اليوم 26 مايو لبدء محاكمة مديرة إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة بتهمة طلب وتقاضي رشوة من تاجر مقابل تعديل الرسومات الهندسة لمحله بمنطقة امبابة .





تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي .





يذكر أن المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أمر بإحالة مدير إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة المتهمة ع. ح إلى المحاكمة لقيامها خلال شهر نوفمبر 2018 وحتى 3 ديسمبر من ذات العام بطلب رشوة مقابل الموافقة على طلب إصدار رخصة التعديل المعماري للمحل التجاري المملوك لأحد المواطنين .





اعترفت المتهمة في التحقيقات التي باشرها أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا باختصاصها بدائرة حي امبابة وانها مكلفة باستخراج تراخيص الهدم والبناء والتعلية وتحرير محاضر مخالفات البناء وفحص شكاوى المواطنين واعتماد اجراء تعديلات على الرسومات الهندسية لأصحاب العقارات واصدار تراخيص التعديلات المعمارية لتلك العقارات بعد مراجعة المستندات واجراء المعاينات اللازمة .





قالت المتهمة في التحقيقات أن مالك محل قد توجه إليها وطلب إجراء تعديلات على الرسومات الهندسية الخاصة بمحله التجاري وتردده على الحي، فقامت بالاتفاق معه على دفع مبلغ 15 ألف جنيه رشوة وأثناء تلقيها مبلغ الرشوة تمكن ضابط الرقابة الإدارية من ضبطها وبحوزتها مبلغ الرشوة.





قال صاحب المحل التجاري عمر حسني والذي تقدم بالبلاغ لهيئة الرقابة الإدارية أنه توجه لحي شمال الجيزة لاستصدار رخصة تعديل معماري لمحله التجاري والتقى المتهمة وطلب منها سرعة البت في طلبه فقايضته بمبلغ 15 ألف جنيه مقابل سرعة موافقتها على رخصة التعديل فتوجه بعدها لهيئة الرقابة الإدارية وقام بإبلاغه بالواقعة ليتم استصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات واللقاءات بينهما حتى حضرت المتهمة لمحله التجاري وطلبت منه مبلغ الرشوة , فقام ضابط الرقابة بتوفير المبلغ المطلوب من جهاز الرقابة الإدارية وتم تسجيل اللقاءات بينهما اثناء استلامها الرشوة.



فيما تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، محاكمة خاطف الطائرة المصرية بمطار برج العرب، والتوجه بها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا.



تعود وقائع القضية إلى 29 مارس 2016، حينما هدد المتهم سيف الدين مصطفى إمام، أحد ركاب الرحلة 181 مصر للطيران، والتي كان مقررا لها الإقلاع من مطار برج العرب متوجهةً إلى مطار القاهرة، بتفجير حزام ناسف، وأرغم طاقم الطائرة على تحويل مسارها إلى لارنكا في جزيرة قبرص، وتم القبض عليه في المطار القبرصي.



ووجهت النيابة للمتهم، تهم الاستيلاء بالتهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيل سيرها عمدًا، وخطفه واحتجازه وحبس ركابها وأفراد طاقمها، تحقيقًا لغرض إرهابي.



كما تنظر اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من العاملين بمستشفى قصر العيني، التي يطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني، الحكم.



اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 12486 لسنة 71 قضائية، وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة.



قالت الدعوى إن رئيس جامعة القاهرة أصدر قرارًا يوم 1 يناير 2016 بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني، ما يهدد حياة العاملين بسبب عدم قدرتهم على التكلفة العلاجية.