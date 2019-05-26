ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. مروة نصر تؤدي مناسك العمرة

الأحد 26/مايو/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشرت مروة نصر مجموعة من الصور لها وهى تؤدي مناسك العمرة وعلقت "اللهم تقبل.. واكتبها لكل مشتاق".

وظهرت مروة بملابس الإحرام والحجاب ونالت الصور إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المنتج محمد علام يقوم أيضا بأداء العمرة برفقة زوجته مروة.

كانت آخر عمل غنائي لـ مروة نصر، أغنية "حب قديم" التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة على يوتيوب، والأغنية ضمن ألبومها الجديد بعنوان "حلوة السهرة" الذي تم طرحه بمناسبة عيد الحب، من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى الشعيبى وتوزيع نادر حمدي.

ألبوم مروة نصر تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين أبرزهم تامر حسين وأحمد محيي وإيهاب عبدالواحد ويشرف عليه مهندس الصوت خالد رؤوف.
شاهد.. مروة نصر تؤدي مناسك العمرة
شاهد.. مروة نصر تؤدي مناسك العمرة

ترشيحاتنا

الإمام الشعراوي يكشف موعد ليلة القدر في فيديو نادر

التخلي عن الكافيين.. 4 حلول بسيطة لحل أزمة العرق في الصيف

طلقت كل الرجال.. سيدة أعمال تتزوج على طريقتها الخاصة

نهائي الكونفدرالية .. مهاجم الأهلي المنتظر يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

انخفاض ملحوظ .. خبر سار بشأن طقس الأحد ودرجات الحرارة

أصبحت رجل البيت.. امرأة تضرب زوجها على وجهه 52 مرة أمام الناس

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور