شاهد.. مروة نصر تؤدي مناسك العمرة

نشرت مروة نصر مجموعة من الصور لها وهى تؤدي مناسك العمرة وعلقت "اللهم تقبل.. واكتبها لكل مشتاق".



وظهرت مروة بملابس الإحرام والحجاب ونالت الصور إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن المنتج محمد علام يقوم أيضا بأداء العمرة برفقة زوجته مروة.



كانت آخر عمل غنائي لـ مروة نصر، أغنية "حب قديم" التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة على يوتيوب، والأغنية ضمن ألبومها الجديد بعنوان "حلوة السهرة" الذي تم طرحه بمناسبة عيد الحب، من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى الشعيبى وتوزيع نادر حمدي.



ألبوم مروة نصر تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين أبرزهم تامر حسين وأحمد محيي وإيهاب عبدالواحد ويشرف عليه مهندس الصوت خالد رؤوف.