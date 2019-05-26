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أخبار العالم

الداخلية التونسية توضح حقيقة اعتداء متشددين على مقهى بسبب الإفطار في نهار رمضان

الأحد 26/مايو/2019 - 04:10 ص
الداخلية التونسية
الداخلية التونسية
أ ش أ
نفت وزارة الداخلية التونسية ما تم تداوله حول تعرض أحد المقاهي في رادس إلى الاعتداء من قبل مجموعة من المتشددين، بسبب فتح أبوابه في نهار رمضان أمام المفطرين.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - إنه "حوالي الساعة 18.30 (بالتوقيت المحلي) وبينما كانت مجموعة من عمال المقهى من بينهم فتاتان بصدد الاستعداد لفتح المقهى مع توقيت الإفطار مرت سيارة على متنها مجموعة من الشبان بادروا بالاعتداء لفظيا على الفتاتين العاملتين بالمقهى وتطور الخلاف بتبادل العنف، ثم غادرت السيارة لتعود بعد مدة قصيرة مصحوبة بمجموعة أخرى من المنحرفين الذين تولوا الاعتداء على العاملين بالمقهى وإتلاف جزء من تجهيزاته وإحراق الواجهة الأمامية له".

وأشار البيان إلى أنه تم فتح تحقيق في الموضوع والتعريف بالمعتدين ومواصلة القبض عليهم.

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