اختتام الملتقى الثقافى في أسوان بأهمية التسامح على الفرد والمجتمع.. صور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة إحتفالاتها لإحياء الليالى الرمضانية بفرع ثقافة أسوان .



عقد بقصر ثقافة كوم أمبو محاضرة "تعزيز قيم التسامح فى المجتمع" ألقاها صلاح شاذلى دارت المحاضرة حول عدة محاور منها ضرورة بث روح التسامح والحب وقبول الآخر برغم الاختلافات الثقافية والفكرية والدينية ، وتحدث عن أهمية التسامح على الفرد والمجتمع، غرس المحبة فى نفوس أبناء المجتمع والتخلص من العداوة التى ترافق فكرة الإنتقام، والإسهام فى التخلص من المشكلات التى تنجم عن تراكم المواقف بين الأفراد مما يفتح المجال أمامهم للتركيز فى البناء والتطوير والنهوض بالمجتمع .



وبقصر ثقافة أسوان اختتمت فعاليات المقهى الثقافى، حيث أقيمت محاضرة "الإسلام الفنون الجميلة" ألقاها عبد العزيز محمد، وأشار إلى أن الفنون هى المهارات التى يبدعها الإنسان‏ ويستدل بها إلى التجديد والرقى والتنمية للملكات والطاقات الإنسانية‏ لتصبح الحياة أكثر جمالًا ، عندما تنفتح قنوات الإتصال بين النفس الإنسانية وبين أيات الجمال التى خلقها الله وبثها فى هذا الوجود .



وأضاف أن هذه الوظيفة الراقية للفنون لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت هذه الفنون ذات رسالة أخلاقية ، فتكون الفنون جميلة حقا لأن الجمال الذى هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يقترن بالفن إلا إذا كانت لهذا الفن رسالة إيجابية فى عالم القيم والأخلاق ، فالله جميل يحب الجمال وهو الذى خلق الإنسان فى أحسن تقويم وسخر له الزينة والجمال في هذا الوجود، كما أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء حسنى الاتلاتى وعبده الشنهورى وسمير طلب .



وتضمن الختام عرض لفرقتى أسوان للموسيقى العربية وكورال أطفال قصر ثقافة أسوان بقيادة محمود مغازى ومحمود عبد الراضى تغنتا بمجموعة من الأغانى الرمضانية والدينية .