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فضل العشر الأواخر من شهر رمضان بفرع ثقافة الأقصر.. صور

الأحد 26/مايو/2019 - 04:12 ص
صدى البلد
شمس يونس
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث أقامت مكتبة ثقافة الضبعية سهرة رمضانية بديوان آل العادلي أمين بقرية الضبعية، بإلقاء محاضرة بعنوان "فضل العشر الأواخر من شهر رمضان" للشيخ الطيب على خضرى.

وتحدث عن فضل العشر اﻷواخر من شهر رمضان والواجب على المسلم فى هذه اﻷيام والحذر فيها من حرمان الخير، أعقبها أمسية شعرية لسيد صدقى الذي ألقى قصيدة بعنوان "يامحمد ياخاتم الأنبياء" وقام عبد المنعم الرشيدي بإلقاء قصيدة بعنوان "فلسطين الحبيب"، ثم عرض فقرة الإنشاد الديني لفرقة محبي آل البيت بقرية الضبعية.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالنواصر ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين تحت إشراف آمال فراج، كما أقامت مكتبة الرياينة الثقافية ورشة فنون تشكيلية صلصال لرواد المكتبة بمشاركة نجلاء طه، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة ثقافية بعنوان "مفاهيم الوطنية والقومية الخاصة" ألقاها عبد المهيمن محمد السيد وتحدث عن اشكال الوطنية والجانب الأخلاقي والوطني وعوامل تحديد المواطنة.

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