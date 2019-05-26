اختفاء خنفساء الكالسوما في أسوان لهذا السبب

قال المهندس حسنى أبو قوتة مدير مكافحة الآفات بمديرية الزراعة بأسوان، إن الخنافس الطائرة "الكالسوما" اختفت من مختلف أنحاء المحافظة، وتراجع معدلات شكاوى المواطنين عن ظهورها، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التى تسببت فى إختفاء هذه الحشرة.



وأشار حسنى أبو قوته في بين، إلى أن المديرية بدأت فى مواجهة النمل الأبيض مع بداية الموجة الحارة، وتم الانتهاء من معالجة 514 وحدة سكنية من حشرة النمل الأبيض خلال الفترة الماضية.



وأضاف أن عملية معالجة الوحدات السكنية تمت بالمجان للمواطنين بالقرى ، بينما تم معالجة 894 وحدة بالمقابل النقدي.