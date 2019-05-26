الزمالك ضد نهضة بركان .. صراع شرس لخطف كأس الكونفدرالية

يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اختبارا هو الأصعب هذا الموسم، عندما يلتقي فريق نهضة بركان المغربي اليوم الأحد في إياب الدور النهائي من البطولة الكونفدرالية الإفريقية.



مباراة الزمالك ونهضة بركان في الذهاب انتهت بهدف نظيف للفريق المغربي ، ويسعى أبناء ميت عقبة في تخطي لقاء السهل الممتنع وتعويض الهدف والتفوق عليه لخطف كأس الكونفدرالية متسلحا بالجماهير في استاد برج العرب.



الزمالك قطع مشوارا طويلا للوصول إلى المحطة النهائية ومعانقة الأميرة السمراء التي تأتي في المرتبة الثانية بعد البطولة الأم دوري رابطة الأبطال، كانت البداية بعبور عقبة كوتون بطل تشاد بالفوز في بتروسبورت بسباعية نظيفة قبل الخسارة خارج الديار بهدفين دون رد ، ثم تخطي عقبة اتحاد طنجة المغربي بالتعادل السلبي في طنجة والفوز في برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.



مشوار الزمالك في دوري المجموعات كان غير منتظم، حيث خسر في كينيا أمام جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل في برج العرب مع حسين داي بهدف لكل فريق، ومع اتلتيكو الانجولي بنفس النتيجة، قبل أن ينتفض أمام البطل الأنجولي في عقر داره بهدف سجله حميد أحداد، وعاد ليحقق فوزا غاليا علي جورماهيا في برج العرب برباعية نظيفة، ثم اختتم مباريات دوري المجموعات بتعادل ثمين مع حسين داي بدون أهداف جعله يتصدر مجموعته ليلاقي حسنية أغادير في الدور ربع النهائي.



حقق الزمالك تعادلا سلبيا في أغادير، وفاز بهدف دون رد في ملعب الجيش بالسويس سجله إبراهيم حسن، وفي الدور نصف النهائي تخطى الأبيض عقبة النجم الساحلي بالفوز في برج العرب بهدف كهربا ثم التعادل في سوسة بدون أهداف.



أما الفريق المغربي فيسعى للحفاظ على شباكه نظيفة مستفيدا بهدف لقاء الذهاب ، ففرصة له بان يتوج بلقب افريقي لاول مرة ، بل انه لم يصل لأي نهائي قاري.