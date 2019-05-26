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فن

وليد منصور يحتفل بعيد ميلاده بحضور إيهاب توفيق وخالد الصاوي وإياد نصار

الأحد 26/مايو/2019 - 05:02 ص
صدى البلد
سمر سعد
احتفل منظم الحفلات الشهير والمنتج "وليد منصور" بيعد ميلاده في إحدى الخيام الرمضانية، بحضور نجوم الفن والمجتمع والأصدقاء والعاملين معه بشركته.

حضر حفل عيد الميلاد كلًا من "إيهاب توفيق، كارمن سليمان، خالد الصاوي، أياد نصار، أحمد جمال، راندا البحيري، أحمد عصام، عصام كاريكا، أيمن قنديل، محمد منصور، سارة التايب.

يذكر أن "وليد منصور" سوف يقوم بطرح فيلم "كازبلانكا" بجميع دور العرض المصرية ودول الخليج في عيد الفطر، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم "أميرة كرارة، غادة عادل، خالد أرغنش، باسل خياط، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، دلال عبد العزيز، محمود البزاوى، محمد مفتاح، أحمد داش"، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وشركة سينرجى فيلمز، وإخراج بيتر ميمى.
وليد منصور يحتفل بعيد ميلاده بحضور إيهاب توفيق وخالد الصاوي وإياد نصار

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