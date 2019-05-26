الزمالك ونهضة بركان .. تعرف على أسلحة الأبيض في إياب نهائي الكونفدرالية

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن الخسارة بهدف دون رد، من فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الكونفدرالية الأفريقية، نتيجة معقولة في ظل ظروف الإصابات والغيابات المؤثرة .



وأضاف : مباراة الإياب اليوم ، ستشهد غياب الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز، بسبب الانذار الثاني ، لكن هناك خالد بوطيب وحازم إمام، سيكونان جاهزين للمشاركة وكذلك حميد أحداد.



وأكد على ثقته في اللاعبين وقدرتهم على التعويض في مباراة اليوم ، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك أي استعدادات استثنائية، واللاعبون عندهم وعي كبير وتقدير للمسؤولية، كل هذا إلى جانب حضور الجماهير الذي يعد أهم أسلحة الفريق الأبيض في الفوز على الفريق المغربي والتتويج بالبطولة.