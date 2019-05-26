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رياضة

نهائي الكونفدرالية .. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة نهضة بركان

الأحد 26/مايو/2019 - 06:46 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ريهام بكير
يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اختبارا هو الأصعب هذا الموسم، عندما يلتقي فريق نهضة بركان المغربي اليوم الأحد في إياب الدور النهائي من البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك ونهضة بركان في الذهاب انتهت بهدف نظيف للفريق المغربي ، ويسعى أبناء ميت عقبة في تخطي لقاء السهل الممتنع وتعويض الهدف والتفوق عليه لخطف كأس الكونفدرالية متسلحا بالجماهير في استاد برج العرب.

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني للزمالك كريستيان جروس لقاء الإياب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش.
خط الدفاع: عبد الله جمعة - حازم إمام - محمود حمدي- ومحمود علاء.
خط الوسط: إبراهيم حسن- طارق حامد- أوباما- محمود عبد العزيز - كهربا
الهجوم: خالد بوطيب.

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