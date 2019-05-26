مسن لأهل الخير: نفسي في طرف صناعي لمساعدتي على الحركة

ناشد المواطن عبدالجليل هنداوي، البالغ من العمر ٦٠ عامًا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير من أجل توفير طرف صناعى لقدمه من أول الركبة، لمساعدته فى الحركة، حيث إنه غير قادر على توفير ثمن الطرف الصناعي.



وقال عبدالجليل فى رسالته: أطمع فى مساعدة أهل الخير أو أى جمعية خيرية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لمساعدتى فى الحصول على الطرف الصناعى لمساعدتى على الحركة والاستغناء عن العكاز الذى يسبب لى آلاما كبيرة خاصة فى سنى الكبيرة، بعد أن خارت قواى ولم أعد أتحمل استخدامه".



وناشد من يرغب فى المساعدة التواصل على رقم ٠١٠٠٣١١٠٧٥ .



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