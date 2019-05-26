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بين الناس

مسن لأهل الخير: نفسي في طرف صناعي لمساعدتي على الحركة

الأحد 26/مايو/2019 - 07:11 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن عبدالجليل هنداوي، البالغ من العمر ٦٠ عامًا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير من أجل توفير طرف صناعى لقدمه من أول الركبة، لمساعدته فى الحركة، حيث إنه غير قادر على توفير ثمن الطرف الصناعي.

وقال عبدالجليل فى رسالته: أطمع فى مساعدة أهل الخير أو أى جمعية خيرية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لمساعدتى فى الحصول على الطرف الصناعى لمساعدتى على الحركة والاستغناء عن العكاز الذى يسبب لى آلاما كبيرة خاصة فى سنى الكبيرة، بعد أن خارت قواى ولم أعد أتحمل استخدامه".

وناشد من يرغب فى المساعدة التواصل على رقم ٠١٠٠٣١١٠٧٥ .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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