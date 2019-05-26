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فن

شاهد.. أبناء فايزة كامل في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا

الأحد 26/مايو/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
سمر سعد
تحل، اليوم، ذكرى وفاة فايزة كمال، الفنانة المصرية التي ولدت فى دولة الكويت، ودرست فى معهد الفنون المسرحية قسم ديكور.

بدأت مشوارها الفني وهي في السنة الأولى بالمعهد فشاركت في مسلسل تاريخي حمل اسم العدل والتفاح امام مديحة كامل وعبد الله غيث.

تزوجت من المخرج مراد منير وأنجبت منه "يوسف" و"ليلى"، ولمعت فى المسلسلات الدينية والاجتماعية وقدمت ام الصابرين، الامام الغزالى.

وتوفيت في مثل هذا اليوم عام 2017 عن عمر ناهز 52 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.
شاهد.. أبناء فايزة كامل في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا
شاهد.. أبناء فايزة كامل في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا
شاهد.. أبناء فايزة كامل في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا

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