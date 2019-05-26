مسلسل بركة الحلقة 20.. العصابة تسرق فيديوهات عمرو سعد وتحاول قتله

دارت أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل بركة حول حصول العصابة على الفيديوهات الخاصة بهم من جهاز الكمبيوتر التابع لبركة، بمساعدة أحد مهندسي الكمبيوتر والدكتور المشرف على برنامج بركة وقت دراسته بالجامعة.



وبعد أن استولت العصابة على الفيديوهات، توجهت إلى منزل عمرو سعد للتخلص منه هو وعائلته محاولين منعه الهرب في آخر لحظة.



المسلسل بطولة عمرو سعد وكمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبدالله، ومن تأليف: محمد الشواف، وإخراج: محمود كريم.



