ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مسلسل بركة الحلقة 20.. العصابة تسرق فيديوهات عمرو سعد وتحاول قتله

الأحد 26/مايو/2019 - 08:02 ص
صدى البلد
سمر سعد
دارت أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل بركة حول حصول العصابة على الفيديوهات الخاصة بهم من جهاز الكمبيوتر التابع لبركة، بمساعدة أحد مهندسي الكمبيوتر والدكتور المشرف على برنامج بركة وقت دراسته بالجامعة.

وبعد أن استولت العصابة على الفيديوهات، توجهت إلى منزل عمرو سعد للتخلص منه هو وعائلته محاولين منعه الهرب في آخر لحظة.

المسلسل بطولة عمرو سعد وكمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبدالله، ومن تأليف: محمد الشواف، وإخراج: محمود كريم.

ترشيحاتنا

بالقرب من حدود الجزائر.. أستراليا تعتزم استخراج اليورانيوم من موريتانيا

لحظة ترقب.. لماذا ربط حسن نصر الله بين إيران وصفقة القرن؟

نهائي الكونفدرالية .. مهاجم الأهلي المنتظر يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

أبرزهم محمد صلاح وهازارد ..5 لاعبين يشعلون سوق الانتقالات الصيفية

حسام موافي: رأيت بعيني قدرة الله وتجسيد آيات القرآن خلال عملي بالعناية المركزة

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور