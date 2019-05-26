الزمالك ضد نهضة بركان .. جروس يضع حلولا لتعويض غياب السعيد والنقاز

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، ثقته في لاعبيه قبل خوض مباراة اليوم أمام فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيرا إلى أن هدف الزمالك منذ البداية كان حصد اللقب القاري.



وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان التي أقيمت الأحد الماضي في المغرب قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف، ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصار غدا بفارق هدفين لضمان التتويج باللقب الإفريقي.



وقال جروس أتمنى أن يكلل مشوار الزمالك في البطولة بالنجاح ، فالفريق قطع مشوارا طويلا في الكونفدرالية، ولن نفرط فيها، ونتيجة مباراة الذهاب قد تمنحنا الأفضلية في العودة، وفرصتنا كبيرة لتحقيق ذلك، ولدينا ثلاثة حلول لتعويض غياب عمر السعيد، فهناك خالد بوطيب وحميد أحداد أو مشاركة اللاعبين معا".



ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم مهاجمه عمر السعيد بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، كما يغيب عن الفريق الأبيض للسبب نفسه الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز.



وأضاف جروس، "كنت أتمنى عدم استقبال أهداف في لقاء الذهاب، ولكن أمامنا 90 دقيقة فقط على اللقب، وأثق في قدرات لاعبي الزمالك على التعويض".