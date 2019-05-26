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فن

مسلسل زلزال الحلقة 20 .. شكوك محمد رمضان تتواصل

الأحد 26/مايو/2019 - 09:18 ص
صدى البلد
سمر سعد
شهدت الحلقة العشرين من مسلسل زلزال كثيرا من الأحداث، أهمها بلاغ "ربيع" حسام داغر، "رشدى" شريك "عم غوبريال" سامى عبد الحليم بوفاته أمام "خليل" ماجد المصرى ووجه الأخير سؤال لـ"ربيع" ماذا كان يفعل عند "غوبريال".

وتوالت الأحداث حول شكوك "زلزال" محمد رمضان فى محاسب التاجر الكبير الذى يعمل عنده، بتزويره في الحسابات.

ونصحت "أم حسن" "صافيا" بأن تنظر لحالها وألا تنتظر عودة "زلزال" محمد رمضان وتتزوج من أى شخص آخر، وتؤكد لها أن الأخير يتسم بالشهامة والجدعنة إلا أن ظروف حياته صعبة، واعترفت لها صافيا بأنها لا زالت تحبه ولن تنظر لرجل آخر غيره، وحاول "سعيد" محامى "خليل" ماجد المصرى، ووالد عبد الحليم زوج ابنته "أمل"، أن يصفى الأمور بينهما بعد ما تعدى ابنه على زوجته "أمل" هنادى مهنى بالضرب ورفض الأخير طلبه.

"زلزال" بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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