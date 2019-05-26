الزمالك و نهضة بركان .. نهائي الكونفدرالية الفرصة الأخيرة لـ جروس

هاجم رئيس نادي الزمالك، كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول بعد الهزيمة بهدف نظيف من نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية والذي أقيم الأحد الماضي.



وشدد رئيس النادي عقب مباراة الذهاب ، على أنه أصيب بالملل من طريقة جروس وأسلوبه وتغيراته الخاطئة، واعتبر أن مباراة اليوم الأحد في إياب نهائي الكونفدرالية هي الفرصة الأخيرة للمدرب السويسري.



ويواجه الزمالك اليوم نظيره المغربي نهضة بركان في إياب نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

