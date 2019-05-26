أصبحت رجل البيت.. امرأة تضرب زوجها على وجهه 52 مرة أمام الناس

في واقعة غريبة، فضلت زوجة صينية أن تكون هي رجل البيت، وأن تقوم بتأديب زوجها لنسيانه موعد عيد الحب الصيني وعدم إهدائها أي هدية، لذا اختارت أن تعاقبه بقسوة، وفق ما ذكرت صحيفة إنديا تايمز.



وضربت الزوجة زوجها على وجهه بـ 52 كفَا على وجهه أمام الناس، لأنه لم يهدها هاتفا ذكيا جديدا في يوم الحب الصيني.



وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق الواقعة التي شهدتها مقاطعة سيتشوان الصينية، ويظهر فيها الشاب يستقبل في هدوءٍ تام الصفعات التي وجهتها له زوجته دون الدفاع عن نفسه.



ووصلت الشرطة لمكان الحادث، بعد تجمهر المارة حول الشاب وحبيبته، وحاول رجال الشرطة تهدئة الأمور، والقبض على الزوجة لكنهم فوجئوا بالزوج يدافع عنها.



وقال الزوج للشرطة إنه ارتكب خطأ، بعدم شرائه الهدية التي أرادتها زوجته، وسمح لها بصفعه لتهدئتها، مضيفًا أنها كانت تدفع معظم نفقاته، وهو ما جعله يتحمل عقابها الشديد أمام الجميع.



الغريب أن الزوجة رفضت في بداية الأمر تسوية نزاعها مع زوجها بمركز الشرطة، إلا أنها هدأت في نهاية المطاف، ووعدت بحل مشكلاتها مع زوجها بطريقة أكثر تحضرًا مستقبلا.