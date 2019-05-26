على خطى أمريكا.. عشرات النواب في أوكرانيا يطالبون بنقل سفارة البلاد إلى القدس

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن عشرات النواب الأوكرانيين تقدموا بمشروع قانون بنقل السفارة الأوكرانية من تل أبيب إلى القدس.



وأضافت أن ما يقرب من 86 نائبا من أصل 450، أي حوالي خمس البرلمان، وقعوا على مشروع القانون، الذي يدعو الرئيس فولوديمير زيلنسكي، اليهودي الأصل، بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني على غرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب.



ويحث نص القانون "رئيس البلاد ومجلس وزرائها على نقل السفارة الأوكرانية في دولة إسرائيل إلى عاصمتها مدينة القدس".



وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال وافقت أغلبية البرلمان على مشروع القانون، لن يعد ملزما للحكومة أو الرئيس.