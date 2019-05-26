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بين الناس

مواطنة لـ وزير الإسكان: احتاج شقة تنقذني أنا وأولادي من الطرد والتشرد

الأحد 26/مايو/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشدت المواطنة بدرية إبراهيم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توفير وحدة سكنية لها ولأسرتها، تنقذها من الطرد والتشرد فى الشارع بعد وفاة زوجها، وتهديد المالك باستمرار لها ولأولادها بطردهم، نتيجة ظروفها المعيشية الصعبة.

وتقول فى رسالتها: "أعمل خادمة بالمنازل من أجل لقمة العيش، ومهددة بالطرد فى الشارع أنا وأولادى فى أى وقت، وأناشد وزير الإسكان توفير شقة سكنية لى ولأولادي، ضمن بند الأرامل، والأسر الأشد احتياجا والأولى بالرعاية".

وناشدت من يرغب فى المساعدة التواصل على الأرقام الآتية ٠١١٤٩٨٤١٩٢٣ – ٠١١١٣٧٢٧٢١٠٢

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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