مضاد حيوى طبيعي يخلص الجسم من السموم.. 10 فوائد لتناول هذا المشروب على الإفطار

يتمتع العديد من الأشخاص بفوائد غير طبيعية للأفطار على مشروب الخروب، الذى يعد بمثابة مضاد حيوى طبيعي، ويمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية.



قدمت الدكتورة هبة عصام خبيرة التغذية أهمية فوائد تناول عصير الخروب في شهر رمضان الكريم لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان وهي:



1- يعمل على رفع كفاءة جهاز المناعة.



2- يعالج الحموضة ويمتص السموم من الأمعاء ويقضي على الجراثيم فهو مضاد حيوي ممتاز ومضاد للطفيليات.



3- يحتوي على مادة صمغية تعالج قرحة المعدة والأمعاء عن طريق تغطيتها بهذه المادة الصمغية التي تشكل طبقة عازلة تعمل على التئامها ولما فيه من خصائص قاتلة للبكتريا والطفيليات.



4- يعمل على تخفيف السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية ومن الممكن الاستفادة منه كشراب، حيث إنه أيضا يقاوم عوامل التحسس ويستطيع الأطفال الاستفادة منه في هذا الجانب بأمان ودون آثار جانبية .



5- الخروب مدر للبول بشكل جيد ويخلص الجسم من الماء الزائد ويستطيع المرضى الذين يعانون من الاستسقاء الاستفادة منه لهذه الخاصية.



6- يساعد المرأة المرضع في إدرار الحليب نظرا لتركيبته الكيماوية وما يحتويه من فيتامينات ومعادن فهو يعطي الحليب قيمة غذائية إضافية للرضيع.



7- يقلل حالات القيء نظرا للخاصية القلوية الموجودة فيه .



8- تنصح الأمهات في حال حدوث إسهال للأطفال باستخدام الخروب عن طريق إضافة ملعقة من مسحوق الخروب إلى حليب الأطفال .



9- الخروب مفيد لحالات الإسهال والإمساك، حيث ينشط حركة الأمعاء.



10- يخفض من نسبة السكري في الدم وخفض نسبة الكولسترول وهذا يعطيه ميزة إضافية لمرض السكري والقلب حيث أنه كذلك ينشط الدورة الدموية .