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رياضة

فى بيان رسمي.. الاتحاد السكندري يطالب بإقامة مباراة سموحة قبل كأس الأمم الإفريقية

الأحد 26/مايو/2019 - 05:18 ص
فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري
أصدر مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى، بيانا رسميا، شدد خلاله على إقامة المباراة المتبقية للفريق مع سموحه فى موعدها يوم 3 يونيو.

وأشار البيان إلى أنه لا يوجد أى مبرر لتأجيل المباراة، وأن إقامتها في موعدها لا يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وأوضح البيان أنه ليس من المنطقى استمرار الموسم بالنسبة لنادى الاتحاد لمدة تزيد عن شهر ونصف من أجل مباراة واحدة
وأعرب البيان عن أسفه لما يتردد من أنباء عن تأجيل مباريات الأسبوع الأخير إلى ما بعد بطولة كأس الأمم.

جدير بالذكر أنه فى حالة تأجيل مباراة الإتحاد السكندري وسموحة فإن طلعت يوسف المدير الفني للإتحاد السكندري سوف يعتذر عن الاستمرار فى مهمته لارتباطه بالسفر إلى ألمانيا لزيارة شقيقه الذى يمر بظروف صحية صعبة.

ويحتل الفريق السكندري المركز الخامس عشر فى مسابقة الدورى برصيد 36 نقطة وليس أمامه سوى الفوز على سموحة، إذا أراد الإستمرار في المسابقة.

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