ميدو يتحدث عن أجمل أهداف الخطيب في أمم أفريقيا.. وكواليس جلساته مع رئيس الأهلي

يواصل أحمد حسام ميدو، اليوم، حديثه عن نجوم الكرة المصرية، من خلال برنامجه الهدافين الذي يذاع يوميا في رمضان عبر اذاعة نجوم اف ام.



ويتحدث لاعب الزمالك السابق، خلال الحلقة، عن أجمل أهداف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الحالي ونجم المنتخب السابق، كما يكشف ميدو عن كواليس لقاءاته مع الخطيب.



جدير بالذكر ان الهدافين هو التجربة الإذاعية الاولى لـ ميدو.