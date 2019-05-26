ضمن نسبة الـ5% المقررة لذوي الاحتياجات.. مواطن يناشد القوى العاملة بتوفير فرصة عمل

ناشد المواطن عادل حسن أحمد منصور، حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة، نظام التعليم المفتوح، وشهادة تأهيل مهنى لوجود نسبة عجز فى أحد الأطراف العلوية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة القوى العاملة، لمساعدته فى الحصول على وظيفة ملائمة من حيث المؤهل والقدرة البدنية.



وقال عادل حسن، فى رسالته: سبق وأن قدمت فى مسابقات تعيين فى الأزهر والأوقاف ووزارة التربية والتعليم، ومسابقة نسبة ٥٪ للتعيين فى الحكومة بعد ثورة ٢٠١١ وحتى الآن، دون جدوى، لذا أود المساعدة فى إيجاد وظيفة ملائمة، عملًا بمبادرة الرئيس عام ٢٠١٨، بأن يكون عام المعاقين، ومساهمة فى مساعدة هذه الفئة على نجاحهم فى أمور الحياة، وتقبلوا وافر الاحترام.



وناشد من يرغب فى المساعدة التواصل على رقم ٠١١٥١٧٦٠٤٣٢ .



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