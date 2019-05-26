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مرأة

ملك الرومانسية.. تعرف على حالة الأبراج عندما تقع في حب الحوت

الأحد 26/مايو/2019 - 08:15 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
تختلف مشاعر كل شخص عن الآخر عندما يقع فى الحب، وأكد خبراء الأبراج أن هذا الاختلاف يرجع حسب برج كل شخص والتنشئة الاجتماعية.

كشف رئيف رأفت، خبير الأبراج والفلك، لـ صدى البلد، عن طريقة حب كل برج متوج على عرش برج الحوت ووصفه بملك الرومانسية، ووصف الأنثى التى تقع فى حب رجل الحوت بأنها محظوظة، والعكس.

الحمل.. مغامر فى الحب
الثور .. يحب التملك
الجوزاء.. يفكر بعقله أكثر من العاطفة
السرطان.. يهتم بمشاعره وبالحب
الأسد ..عاشق للحب وكريم بمشاعره
العذراء.. عقلانى و يؤمن بالحب
الميزان..رومانسى ومشاعره قوية
العقرب.. مندفع فى الحب ومسيطر
القوس.. صريح وعملى فى الحب
الجدى.. شخص واقعى ويؤمن بالحب ولكنه غيور جدا
الدلو.. يحب الحرية ولا يفضل العلاقات التى تضعه فى الضغوطات
الحوت.. ملك الرومانسية

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