اليوم.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويكرم الأوائل

يعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.



كما يشهد محافظ كفر الشيخ تكريم طلاب أوائل الشهادة الإعدادية بمنحهم شهادات تقدير؛ احتفاءً بهم وتقديرًا لتفوقهم ونبوغهم العلمي.



يحضر حفل التكريم اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، ومحمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأولياء أمور الطلاب المكرمين.