الزمالك ضد نهضة بركان .. تعرف على تاريخ النهائيات القارية للأبيض

يدخل اليوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أحد أصعب الاختبارات خلال المواسم الأخيرة عندما يلتقي فريق نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي من البطولة الكونفدرالية الإفريقية.



نجوم ولاعبو نادي الزمالك ومدربهم السويسري كريستيان جروس عليهم مهمة ثقيلة في عبور ممثل الكرة المغربية، والذي يسعي لخطف لقب ثاني أقوى البطولات القارية في أفريقيا السمراء بعد دوري الأبطال، وذلك بعد أن انتهي لقاء الذهاب في مدينة بركان بفوز غال لرفاق الهداف الخطير لابا كودجا في الأمتار الأخيرة من عمر المباراة.



ويرصد موقع صدى البلد كيف كان الزمالك في النهائيات القارية وهل التاريخ سيكون في صف الأبيض اليوم أم ستكون هناك مفاجآت غير سارة لعشاق مدرسة الفن والهندسة.



قاريا لعب الزمالك 15 مباراة نهائية ما بين دوري الأبطال وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والسوبر الأفريقي والبطولة الافرواسيوية، كان الفوز حليف الفارس الأبيض في 11 مناسبة، فيما كانت الخسارة حاضرة في 4 مناسبات.



البداية كانت في نهائي نسخة 1984 عندما حقق الزمالك انتصارا غاليا علي شوتنج ستار النيجيري بهدفين دون رد في القاهرة، وبهدف نظيف في لاجوس والتتويج بلقب الأميرة السمراء.



وفي نسخة 1986 تبادل الزمالك مع أفريكا سبور العاجي الفوز ذهابا وإيابا بهدفين لكل فريق، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأبيض وتمنحه لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.



وفي البطولة الأفرواسيوية عام 1987 حقق الزمالك اللقب علي حساب جيف يونايتد الياباني بهدفين دون رد.



وفي نهائي نسخة 1993 وتحت قيادة الجنرال محمود الجوهري حقق الزمالك اللقب القاري الثالث لدوري أبطال أفريقيا بعد عبور عقبة كوتوكو الغاني عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل ذهابا وايابا بدون أهداف.



وفي بطولة السوبر في مطلع عام 1994 حقق الزمالك لقبه الأول علي حساب الأهلي بهدف أيمن منصور في اللقاء الذي أقيم في جوهانسبرج .



وفي البطولة الأفرواسيوية عام 1994 خسر الزمالك اللقب لحساب بطل تايلاند بالفوز ذهابا 2-1 والخسارة في بانكوك بهدف دون رد.



وفي نسخة 1994 من دوري أبطال أفريقيا كانت الخسارة الأولي لأبناء القلعة البيضاء علي يد الترجي التونسي، بعد أن تعادل الفريقان في القاهرة سلبيا وخسر الزمالك في المنزه بثلاثية مقابل هدف.



عام 1996 كان عشاق الأبيض علي موعد مع تتويج قاري جديد في نهائي دوري الأبطال علي حساب منافسه شوتنج ستار النيجيري عن طريق ركلات الترجيح بعد تبادل الفوز ذهابا وايابا بهدفين لكل فريق.



وفي عام 1997 حقق الزمالك لقب بطولة السوبر الأفريقي علي حساب شقيقه المقاولون العرب عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بدون أهداف.



وكان عام 1997 سعيدا علي الجماهير البيضاء، بعد أن حقق الزمالك لقب البطولة الافرواسيوية بعد أن فاز علي بوهانج الكوري بهدف نجمه محمد صبري قبل أن يخسر ذهابا بهدفين مقابل هدف.



في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 2000 حقق الزمالك أول ألقابه في هذه البطولة، بعد أن فاز علي كانون ياوندي الكاميروني برباعية مقابل هدف في القاهرة قبل الخسارة في الكاميرون بهدفين دون رد .



وفي عام 2001 سقط الزمالك في بئر الخسارة أمام هارتس الغاني في بطولة السوبر بهدفين دون رد في اللقاء الذي احتضنته العاصمة الغانية اكرا .



وفي نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2002 حقق الزمالك لقبه الخامس في البطولة بعد أن تخطى غريمه الرجاء المغربي بالتعادل ذهابا في كازابلانكا ثم الفوز في القاهرة بهدف تامر عبد الحميد .



وفي بطولة السوبر الأفريقي عام 2003 حقق الزمالك الفوز علي الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف .



واخيرا عام 2016 خسر الزمالك نهائي دوري الأبطال علي يد صن داونز الجنوب أفريقي بعد الخسارة بثلاثية في بريتوريا قبل الفوز في القاهرة بهدف دون رد .