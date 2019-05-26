عن طريق فيسبوك.. شاب يكتشف خيانة زوجته بعد 8 سنوات زواج

ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، إنه قد تكون للتكنولوجيا فوائد عدة من ضمنها كشف الخيانة الزوجية، كما فعل موقع فيسبوك ولكن بطريقة غير مقصودة.



واكتشف الزوج الأمريكي سايث ميجو، بعد 8 سنوات زواج، أن زوجته تخونه منذ عام، بعدما تركت حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفتوحًا.



وتزوج الشاب سايث ميجو، ابن الـ33 عامًا صغيرًا من زوجته كريسي، وعاش سعيدًا معها لمدة ثماني سنوات أنجب فيها العديد من الأبناء.



ويشير ميجو إلى ماحدث ، من تغير في سلوك زوجته وعودتها المتأخرة للبيت، وحرصها الزائد وهو ما أدى به إلى مراقبتها حتى أوقع بها.



ويجري حاليًا، البحث بين الزوجين عن الطلاق، وربما يسعى الأب إلى ضم حضانة أطفاله إليه، لعدم وثوقه في سلوك زوجته، التي اعتبرها كاذبة، ويجب إن يتم تجريمها، لنقضها عهود الزواج.