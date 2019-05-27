أهالى عزبة سليمان بالغربية يطالبون بحل مشكلة تراكم القمامة

استغاث أهالى عزبة سليمان سرحان بأرض الجزيرة زفتى محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم أكوام القمامة بالمنطقة.



قال حسن محمد أحد سكان المنطقة فى رسالتهم إن القمامة بدأت تتراكم بصورة غير طبيعية ، مطالبين المسئولين بالعمل على إيجاد حل لتلك المشكلة فى أسرع وقت ممكن.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

