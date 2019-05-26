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منوعات

ثري عربي يقدم هدية الأحلام لطفل عمره 11 عاما.. فماذا كانت؟

الأحد 26/مايو/2019 - 08:35 ص
المليونير الربي
المليونير الربي
محمد علي
قصة عظيمة، نالت استحسان الكثيرين، تبرز تفاصيل ما فعله مليونير عربي مع طفل في بيرو، بتقديم هدية الأحلام إليه بعدما رق قلب المليونير لمعاناة الطفل، فكانت مساعدته الحاسمة.

وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، رق الشاب البحريني يوسف أحمد مبارك البالغ من العمر 31 عامًا، لطفل بيروفي في الـ11 من عمره، كان يذاكر على أعمدة إنارة الشارع، بجوار أطلال منزلهم المدمر.

وخلال زيارته لبيرو، تأثر مبارك بالطفل، وقرر إعادة بناء منزل الطفل، ليصبح مكونا من طابقين.

ويقول مبارك، إنه كان لديه طفولة صعبة، لذا فعندما رأى ما يفعله الطفل كان قراره بإعادة بناء منزل الصبي.
ثري عربي يقدم هدية الأحلام لطفل عمره 11 عاما.. فماذا كانت؟
ثري عربي يقدم هدية الأحلام لطفل عمره 11 عاما.. فماذا كانت؟
ثري عربي يقدم هدية الأحلام لطفل عمره 11 عاما.. فماذا كانت؟

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