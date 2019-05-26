مخلفات ورشح ترعة أبو عوض بالهرم تزعج الأهالي .. صور

يعانى أهالى شارع الفقي كفر الجبل الهرم التابع إلى محافظة الجيزة من عدم تطهير ترعة رشاح أبوعوض وتراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة



وقال الأهالى فى رسالتهم من خلال شكاوى صدى البلد : إن هذه الترعة صغيرة لا فائدة منها سوي تراكم للمخلفات، ونعانى من انتشار الروائح الكريهة ، والمجرى الواقع فى وسط البلد تم تركه دون تطهيره.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

