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بين الناس

مخلفات ورشح ترعة أبو عوض بالهرم تزعج الأهالي .. صور

الأحد 26/مايو/2019 - 09:41 م
صدى البلد
وسام مختار
يعانى أهالى شارع الفقي كفر الجبل الهرم التابع إلى محافظة الجيزة من عدم تطهير ترعة رشاح أبوعوض وتراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة

وقال الأهالى فى رسالتهم من خلال شكاوى صدى البلد : إن هذه الترعة صغيرة لا فائدة منها سوي تراكم للمخلفات، ونعانى من انتشار الروائح الكريهة ، والمجرى الواقع فى وسط البلد تم تركه دون تطهيره.

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