بعد تعرض رجاء الجداوي لوعكة صحية.. تعرف على المرض وأسبابه وعلاجه وطرق الوقاية



ينبغي إجراءُ مراقبة دقيقة لضغط الدم المرتفع للسيطرة عليه. كما يوصي الطبيبُ وأخصائي التغذية عادةً بإجراء تغييراتٍ على نمط الحياة، أو قد يقوم الطبيب بوصف أدويةٍ للسيطرة عليه أحيانًا.



علاج لتقليل ضغط الدم المرتفع لمرضى السكر :



كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة دبلن الأيرلندية عن فائدة العلاج المكثف الذي يهدف إلى تقليل ضغط الدم إلى الحد الأدنى عند 130/80 أو أقل، لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.



ويقول الباحثون إن هذا العلاج مهم، لأن ارتفاع ضغط الدم والسكري يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بعد دراسة البيانات الصحية لما يقرب من 11000 من مرضى السكري من النوع 2 ، والتي تم تجميعها على مدى أربع سنوات من 20 دولة.



وعلى الرغم من أن التجربة ، أثبتت فعاليتها بشكل عام في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أنه لم يكن واضحًا ما إذا كان العلاج المكثف قد ساعد المرضى البالغين المصابين بداء السكري وارتفاع ضغط الدم الذين لديهم قراءات ضغط الدم بالفعل أقل من 140/80 مليمتر زئبق، وتنص الإرشادات الحالية على أن الشخص يجب أن يبدأ العلاج المضاد لارتفاع ضغط الدم عند 130/80 مليمتر زئبق أو أعلى، وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية.



ويعاني أكثر من 100 مليون من البالغين في الولايات المتحدة من مرض السكري، ويعاني أيضا ما يقرب من 75 مليون شخص من ارتفاع ضغط الدم، وفقا لمراكز الأمراض والوقاية منها.



وشدد الباحثون على ضرورة أن يناقش المرضى -بمن فيهم المصابون بالسكري الذين تزيد مستويات ضغط الدم لديهم عن 130/80 في فحصين متتاليين- مع أطبائهم ما إذا كانوا بحاجة إلى تغيير في العلاج للوصول إلى معدل أقل.

علم صدى البلد من مصادر مقربة للفنانة القديرة رجاء الجداوي، أنها تعرضت بالفعل إلى وعكة صحية منذ الجمعة الماضي، نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات بالمهندسين.وأشارت المصادر إلى أن رجاء الجداوي تعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكر، وهو ما جعل الأطباء يضعونها تحت الرعاية الصحية حتى تعود النسب لمعدلاتها الطبيعية.كشف أطباء الجهاز الهضمى والكبد عن كل ما يتعلق بارتفاع ضغط الدم.تعريف المرض:ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر للدم على جدران الشرايين وعلى مدى طويل بحيث أنه قوي بمافيه الكفاية ليترتب عليه حدوث العديد من المشاكل الصحّية، مثل: أمراض القلب.ويتحدد مقدار ضغط الدم بكمية الدم التي يضخها القلب، وحجم مقاومة الشرايين لقوة تدفق وجريان الدم، فكلما زاد ضخ القلب للدم أو كانت الشرايين أضيق كلما ارتفع ضغط الدم.وللأسف فإن داء الضغط (ارتفاع ضغط الدم) قد يصيب البعض دون معرفتهم بإصابتهم به لعدة سنوات، حيث أنه غالبًا لاتصاحبه أعراض واضحة، في حين أن الأوعية الدموية يصيبها التلف تدريجيًّا. وفي حال وصل ارتفاع ضغط الدم إلى كونه غير منضبط فإن خطر الإصابة بالمشاكل الصحية الخطيرة يزداد، بما في ذلك: النوبات القلبية والسكتة الدماغية.وارتفاع ضغط الدم عموما داء يتطور على مدى سنوات عديدة. وبالرغم مما ذكر آنفا فإنه بالإمكان اكتشاف ارتفاع ضغط الدم في وقت مبكر، حينها يمكن للمصاب العمل مع طبيبه للسيطرة عليه.سبب المرض:هناك نوعان من داء ضغط الدم المرتفع، وعليه فإن لكل نوع منهما أسبابه كما يلي:ارتفاع ضغط الدم الأولي (الأساسي):ليس هناك سبب معروف ومحدد لارتفاع ضغط الدم عند البالغين، إلا أنه يتطور تدريجيا على مدى سنوات عديدة.ارتفاع ضغط الدم الثانوي:يصيب البعض ارتفاع ضغط دم ناجم عن أمر معين، هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم يسمى بارتفاع ضغط الدم الثانوي، يصاب به البعض غالبا بشكل مفاجئ، وقد يؤدي إلى الإصابة بداء ارتفاع ضغط الدم الأساسي. ومن أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم الثانوي مايلي:توقف التنفس أثناء النوم.حصول مشاكل في الكلى.أورام الغدة الكظرية.حصول مشاكل في الغدة الدرقية.وجود عيب خلقي في الأوعية الدموية منذ الولادة.تناول بعض الأدوية، مثل: عقاقير تحديد النسل، نزلات البرد، مزيلات الاحتقان، والإفراط في تناول مسكنات الألم وبعض العقاقير.تعاطي المخدرات، مثل: الكوكايين والأمفيتامينات.تعاطي الكحول.أعراض ضغط الدم المرتفع :يعتمد اكتشاف الإصابة بارتفاع ضغط الدم على قراءة قياسات ضغط الدم، لذلك فإنه وفي غياب قراءة هذه القياسات لايتمكن المصاب من معرفة إصابته به. حيث لا تظهر أي أعراض وعادة ما يتسبب في تلف بعض أجزاء الجسم قبل اكتشافه.تشخيص ضغط الدم :بالنسبة لمعظم المرضى، فإن مقدمي الرعاية الصحية يستطيعون تشخيص ارتفاع ضغط الدم من خلال قراءات ضغط الدم حين تصبح من 140/90 مم زئبق أو أعلى بشكل مستمر.. وتتأكد الإصابة به عندما يظهر ذلك في:اختبار ضغط الدم في العيادة.التحضير لاختبار ضغط الدم :لا تشرب القهوة أو دخان السجائر لمدة 30 دقيقة قبل الاختبار، الذهاب إلى الحمام قبل الاختبار، والجلوس لمدة 5 دقائق قبل الاختبار.قياس شدة ونوع ضغط الدم.موفر الرعاية الصحية يأخذ عادة اثنين إلى ثلاث قراءات في العديد من المواعيد الطبية لتشخيص ارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى استخدامه ومراجعته لنتائج اختبار ضغط الدم، ويتقرر الإصابة بالضغط عندما تكون القراءات أعلى باستمرار من 120/80 مم زئبق.عوامل الخطورة من ارتفاع ضغط الدم المرتفع :العمر.العرق.زيادة الوزن.الجنس.أسلوب ونمط الحياة.التاريخ العائلي.مضاعفات ارتفاع ضغط الدم :يمكن لجسد المصاب أن يتضرر مع مرور الوقت وتصيبه بعض المضاعفات والتي منها ما يلي:أثناء المحادثات.تضرر العين وقد تؤدي إلى الإصابة بالعمى.نوبات قلبية.فشل القلب: عندها لا يكون بمقدور القلب ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم.أمراض الشريان الطرفي.السكتة الدماغية المفاجئة.العلاج لارتفاع ضغط الدم المرتفع :خطة علاجية يقررها الطبيب المعالج مع الفريق الطبي.تغيير أسلوب ونمط الحياة ليصبح صحيا أكثر ( الغذاء الصحي، ممارسة النشاط البدني، المحافظة على وزن صحي، حسن التعامل مع مختلف الضغوط ...)الوقاية من ارتفاع ضغط الدم :يستطيع الشخص السليم القيام بخطوات للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم من خلال:إنقاص الوزن عند وجود زيادة فيه.خفض كمية ملح الطعام المتناولة.ممارسة الرياضة بانتظام.اتباع نظام غذائي صحي.خفض كمية الكافيين المتناولة.الامتناع عن التدخين.