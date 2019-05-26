سفينة خوفو .. حكاية مركب جنائزية احتفل بها جوجل

تحل اليوم الذكرى 65 لاكتشاف مركب خوفو الأولى، المعروضة حاليا في متحف مركب خوفو بمنطقة أثار الهرم، وقد غير محرك البحث الشهير جوجل واجهته احتفالا بهذه المناسبة.



وبدأت حكاية مركب خوفو الأولى في عام 1954، حيث أنه وعند قاعدة الهرم الأكبر بالجيزة بمصر، اكتشف عالم الآثار المصري كمال الملاخ حفرتين مسقوفتين عند قاعدة هرم خوفو الجنوبية.



وعُثر في قاع إحداهما على سفينة مفككة متقنة النحت من خشب الأرز ، كان عدد أجزاء المركب 1224 قطعة، لا ينقص منها أي جزء من ضمنها خمسة أزواج من المجاديف واثنين من زعانف التوجيه ومقصورة.



وأُعيد تركيب مركب الشمس الأولى فبلغ طولها 42 مترا، وسُميت بمركب الشمس وسُميت أيضا سفينة خوفو، ومعروف أن السفن الجنائزية كانت تستخدم في مصر القديمة للذهاب لإستعادة الحياة من الأماكن المقدسة سفن روح الآلهة.



والمركب ملكى ضخم مصنوع من خشب الأرز، وقد تم العثور عليه مفككًا فى الحفرة وهو يعد من أكبر المراكب التى تم العثور عليها بمصر حتى الآن. وعلى مقدمة ظهر القارب، توجد مظلة، يغطى الجزء الأوسط منها إطار يحمل المظلة. أما الجزء الخلفي من ظهر القارب، يوجد به الكابينة الرئيسية، وهى على هيئة سقف مدعم بأعمدة من شجر النخيل.



وللقارب زوج من المجاديف لتوجيه الدفة وخمس أزواج من المجاديف لتسيير المركب، ويبلغ طولها حوالى 43.3 متر أو 142.02 قدم، كما يبلغ عرضها حوالى 5.90 متر أو 19.35 قدم وارتفاعها حوالى 5 أمتار أو 16.4 قدم عند مقدمة المركب و 7 أمتار أو 23 قدم عند المؤخرة.