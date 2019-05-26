مزارعو قرية صفط النور بـ بني سويف: عدم وصول مياه الري للترع خرب بيوتنا

باتت أزمة نقص مياه الرى بقري محافظة بنى سويف، تطفو على السطح قبل بداية موسم الصيف، مثلما يحدث كل عام خاصة في قرية صفط النور التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة مما يهدد مئات الأفدنة بالبوار، ويؤثر على أسعار المحاصيل الزراعية ودخل الفلاحين والمزارعين، دون حلول من المسؤولين بالرى أو فى المحافظة، وتوجهوا إلى المسؤولين بمديرية الرى ببنى سويف للشكوى من عدم وصول المياه للأراضى، دون جدوى، ما يهدد مئات الأفدنة بالبوار من أجود الأراضى الزراعية لعدم وصول مياه الري إليها.



""صدى البلد" انتقل إلى القرية والتقى بعض المزارعين بها المتضررين من عدم وصول مياه الري إلي الترع والمساقي.



قال عبدالعال عبدالحليم أحمد مزارع من قرية صفط النور، إنه وبسبب عدم ضخ المياه بترعة القرية التي تُغذي الأراضي الزراعية داخل القرية والقرى المجاورة، يواجه المزارعون معاناة كبيرة تُهدد بتلف محاصيلهم وبوار تلك الأراضي.



ويشير جمال توفيق حسن مزارع إلي معاناتهم من نقص مياه الري خصوصا أنهم يعتمدون في ري أراضيهم علي ترعة "أبو نواس " المتفرعة من "الأفرنجية" والمتفرعين من"حبيب" والتي أصبحت الآن خالية من المياه تماما .



وقالت رسمية عبداللطيف، مزارعة: "الزرع بيموت، وبيوتنا اتخربت بسبب نقص المياه، وعدم وصول المياه للترع تسبب فى تلف الزرع"، مطالبة المسئولين بالتدخل والتحرك السريع خاصة وأن زراعة الأرض هي مصدر رزقهم الوحيد.



وتساءل صلاح حسن يوسف ماذا نفعل ونحن نري الزرع يموت أمام أعيننا؟، فهو قوت حياتنا وقوت أبنائنا الذي نعيش عليه.. هل نروي الأرض بمياه الصرف الصحي.. وندفن ضمائرنا؟.



وأضافت نجاة سلامة صبرة، مزارعة: بيوتنا اتخربت وأصبح الفلاح لا يستطيع العيش بكرامة، فتارة يعاني من أمراض الماشية وتارة أخري يعاني من نقص مياه الري او عدم وصولها للترع من الأساس وغيرها من المعاناة التي تلاحق الفلاح الذي لا حول له ولا قوة الا بالله وناشدت المسؤولين عن الري وبالمحافظة بالنظر بعين الرأفة للفلاحين وأسرهم في القري المحرومة من المياه.