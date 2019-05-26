نزيف المخ وقرار فصل جهاز الإنعاش عن المريض.. حسام موافي يشرح معنى الموت الإكلينيكي.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك العديد من الحالات تتوفى بسبب نزيف المخ المفاجئ، حيث يبدأ ذلك النزيف ما بين القشرات المحيطة بمخ الإنسان والجمجمة، لافتا إلى أن تلك الحالة غالبا ما تحدث نتيجة إصابة في الرأس.



وأضاف موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، على قناة "صدى البلد": «نزيف المخ له 3 مستويات، أقلها خطورة ذلك الذي يحدث بين العظم وملتحمة الجلد، في حالات الاصطدام، ويحدث في حالات السن الكبيرة أو مرضى القلب، ويسهل علاجه، ونسبة الوفيات بسببه صفر بالمائة».



وأوضح موافي أن نزيف المخ ينقسم إلى 3 مستويات، ويمكن علاج أحدها بسهولة، مشيرا إلى أن إصابة غشاء «العنكبوتية» يؤدي إلى نزيف حول المخ، وهذا النوع أكثر خطورة على الإنسان.



وكشف موافي عن الحالة التى يتخذ فيها الطبيب قرار بفصل أجهزة الإنعاش، موضحا: "يصعب اتخاذ الطبيب لقرار فصل أجهزة التنفس الصناعي في حالة الموت الإكلينيكي إلا فى حالة موت جذع المخ".



وتابع موافي "جذع المخ مسئول عن جميع الوظائف الحيوية، مثل مراكز القلب والتنفس.. والموت الإكلينكي يعني توقف جذع المخ عن العمل، في حين أن القلب لا يزال يعمل، وكذلك باقي أعضاء الجسم بأجهزة التنفس الصناعي".



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الأطباء يخشون اتخاذ قرار فصل أجهزة التنفس الصناعي عن الميت إكلينيكا، قائلا:"الخطأ الوحيد الذي يلقي بالطبيب في جهنم هو خطأ التشخيص، وأن يكون المريض في غيبوبة كاملة وليس بسبب موت جذع المخ، ففي الحالة الأولى يمكن أن يفيق المريض، والفروق بين الحالتين بسيط".



ولفت موافي إلى أن الأطباء في الدول الغربية يتعاملون مع هذه الحالة بفصل الأجهزة في حالة التأكد التام من أن الحالة تعاني من موت جذع المخ، وهنا يمكن القول إن المريض «مات إكلينيكيا».



وأضاف موافي: "إذا تعرض أحد الأشخاص لجلطة وتسببت في مشكلة في مراكز الإحساس فلا يمكن علاج آثارها"، لافتا إلى أن معظم مراكز الإحساس تقع في النخاع الشوكي، مشيرا إلى أن الله ميز الإنسان ببعض الأحاسيس التي لا توجد في الحيوانات، مثل: "إحساس الإنسان بارتفاع حرارة إنسان آخر من خلال لمس الجبهة، أو تمييز ملمس الأشياء"، موضحا أن المخ يلتقط بعض الأحاسيس من النخاع الشوكي.