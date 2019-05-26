في أعالي جبال الأطلس.. مسجد تينمل من روائع الفن الإسلامي بالمغرب.. صور

تقع مدينة تينمل على بعد 100 كم جنوب شرق مدينة مراكش بالمغرب، وبها واحد من المساجد التاريخية الرائعة وله قصة تستحق أن تروي، رواها لـ صدى البلد، د.محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق.



قال عبد اللطيف: "لازال الموقع والمسجد والقرية الحالية يحملون الاسم القديم "تينمل"، حيث أنه مع بداية القرن الثانى عشر الميلادى ظهرت فى أعالى جبال الأطلس حركة دينية إصلاحية توحيدية تزعمها المهدى بن تومرت الذى نصب زعيمًا روحيًا للموحدين سنة 1121م.



وأمر بعد مرور أربع سنوات على حكمه ببناء مدينة تينمل وجعلها عاصمة له وقاعدة عسكرية لجيوشه، وبعد وفاته وتخليدًا لذكراه أمر خلفه عبد المؤمن بن على الكومى فى سنة 1153م ببناء مسجد تينمل وتحول الموقع على إثر ذلك إلى مقبرة ملكية للخلفاء الموحدين.



وخلال العصر المرينى تعرضت المدينة للهدم والتخريب من طرف الجنود المرينيين، ولم يستثني من ذلك إلا المسجد، الذى أصبح يشكل معلمة مهمة يعتبرها السكان المحليون مزارًا مقدسًا،بالإضافة إلى بقايا سورها الأمنى فى الجهة الشرقية وأطلال متناثرة لقصبة "أورير نتيضاف" التى أفردت على قمة الجبل.



وتابع: بنى المسجد بتصميم ذى شكل مستطيل على مساحة طولها 48.10م وعرضها 43.60 متر وهو محاط بسور مرتفع تعلوه شرفات، وتتكون قاعة الصلاة من تسع أروقة موجهة نحو القبلة كما يشكل التقاء البلاط المحورى والرواق الموازى لجدار القبلة شكلًاَ هندسيًا على شكل حرف (T) باللغة الإنجليزية.



أما القباب الثلاث فتتوزع بشكل منتظم على طول رواق القبلة إلا أنه لم يتبق منها إلا واحدة فى الزاوية الجنوبية الغربية ، وترتكز أروقة المسجد على دعامات مبنية من الأجر بواسطة عقود متنوعة الأشكال تساهم فى إعطاء ناحية جمالية خاصة لقاعة الصلاة .



وتعلو المنبر والمحراب صومعة مستطيلة الشكل ، وهو ما يعتبر استثناء فى هندسة الجوامع بالمغرب ، أما الصحن فيمتد شمال غرب بيت الصلاة وهو محاط بأروقة ويعتبر محراب مسجد تينمل إحدى روائع الفن الإسلامى بالمغرب.



وصفوة القول أن مسجد تينمل يتميز بأحجام متوازنة وتناسق تركيب تدريجى لمرافقه المركزه جميعها على عنصر المحراب ليس فقط على مستوى الزخرفة بل وحتى على مستوى الترابطات الهندسية وترابطات الأحجام.