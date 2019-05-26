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فن

قمر هادى الحلقة 20.. رشدى الشامي يحاول الهروب من السجن

الأحد 26/مايو/2019 - 06:42 ص
صدى البلد
أحمد البهى
شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل قمر هادى بطولة هانى سلامة وداليا مصطفى ومحسن محيى الدين ويسرا اللوزى وهادى الجيار ومريم حسن العديد من المفاجآت.

تضمن الفيديو الذى أظهره عبد الجليل والد هنا - عبد الرحيم حسن - لهادى - هانى سلامة - عن وجود علاقة تجمع فليب - تامر فرج - وبن شقيق هادى - محسن محى الدين - وهو الأمر الذى يثير الشكوك حول أن شقيقه هو المتسبب فى كل ما يحدث له.

أما رجاء - رشدى الشامى - فقد حاول الهروب من السجن، من أجل البحث عن نجلته ، التى أختفت قبل قتله لخطيبها، لتنتهى بذلك أحداث الحلقة 20 .

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