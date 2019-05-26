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سيارات

عيوب في التحكم بالتوجيه.. كرايسلر تستدعي 471 سيارة من الصين

الأحد 26/مايو/2019 - 07:36 ص
كرايسلر تستدعي 471
كرايسلر تستدعي 471 سيارة من الصين
أ ش أ
أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة "كرايسلر" ستستدعي 471 سيارة مستوردة من السوق الصينية لعيوب في التحكم بالتوجيه.

وذكرت المصلحة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الاستدعاء سيشمل بعض طرازات "باسيفيكا" المصنعة بين أول نوفمبر 2017 و28 فبراير 2018، موضحة أن مسامير رأس ذراع التحكم الأمامية اليمنى السفلى يمكن أن تنفصل عن مفاصل التوجيه، ما يفقد السائق التحكم في التوجيه ويزيد من خطر التصادم.

وأضافت المصلحة أن الشركة ستقوم بفحص الأضرار في مفاصل التوجيه الأمامية اليمنى وأذرع التحكم السفلى، واستبدالها إذا اقتضت الحاجة.

كما تعتزم الشركة المعنية استبدال مسامير تثبيت مفصل ذراع التحكم الأمامية اليمنى السفلى بمسامير أكبر للعملاء مجانا.

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