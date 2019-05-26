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أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد 26 - 5-2019 .. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 09:12 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية، اليوم الأحد، 26- 5-2019، كالتالي:

الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 5 جنيهات
البصل:5 جنيهات
الخيار: 5 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 5.5 جنيه
الكوسة: 4 جنيهات
الفاصوليا: 13 جنيها

أسعار الفاكهة:
التفاح الأمريكي : 22 جنيها
الكانتلوب 5 جنيهات
الجوافة 6 جنيهات
الموز: 7 جنيهات

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