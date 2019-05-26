أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم 26-5-2019 .. فيديو تفصيلي

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية، اليوم الأحد، الموافق 26 -5- 2019.



وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

عيار 24: 695 جنيها.

عيار 21: 608 جنيهات.

عيار 18: 521 جنيها.

الجنيه الذهب: 4864 جنيها.



وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.08 جنيه، وشراء 16.96 جنيه.

اليورو: بيع 19.06 جنيه، وشراء 19.92 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 21.78 جنيه، وشراء 21.60 جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.54 جنيه، وشراء 15.42 جنيه.

الفرنك السويسري: بيع 16.92 جنيه، وشراء 16.79جنيه.