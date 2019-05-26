ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم 26-5-2019 .. فيديو تفصيلي

الأحد 26/مايو/2019 - 09:12 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية، اليوم الأحد، الموافق 26 -5- 2019.

وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:
عيار 24: 695 جنيها.
عيار 21: 608 جنيهات.
عيار 18: 521 جنيها.
الجنيه الذهب: 4864 جنيها.

وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.08 جنيه، وشراء 16.96 جنيه.
اليورو: بيع 19.06 جنيه، وشراء 19.92 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 21.78 جنيه، وشراء 21.60 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.54 جنيه، وشراء 15.42 جنيه.
الفرنك السويسري: بيع 16.92 جنيه، وشراء 16.79جنيه.

ترشيحاتنا

ولد الغلابة الحلقة 20.. اختفاء المخدرات من مدرسة أحمد السقا

احذر من شحن هاتفك في الأماكن العامة لهذا السبب

لما زالزال ياخد الـ300 متر بتوعه.. ماجد المصرى: هذا شرط استئناف الأهلي لمباريات الدوري

عن طريق فيسبوك.. شاب يكتشف خيانة زوجته بعد 8 سنوات زواج

نهائي الكونفدرالية .. موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

أحب اللعب بعنف.. نجم توتنهام يحذر محمد صلاح قبل نهائي دوري الأبطال

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور