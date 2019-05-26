جمعة ضحية للتفكك الأسرى.. انفصل الوالدين وعاملته جدته بقسوة فهرب للشارع.. صور

ظل يبحث عن مكان يلجأ إليه فلم يجد سوى الشارع هربا من قسوة العائلة، الطفل جمعة حسن استقل القطار من القاهرة هاربا من جدته التي كانت تقسو عليه واستمر به المطاف بشوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية ولم يجد سوى الشارع ملجأ له.



"جمعة" ابن ال 13 عاما انفصل والداه عن بعضهما ولم يجد الطفل مكانا للعيش مع والده أو والدته واضطرته الظروف للإقامة مع جدته وعمه ولكن قسوتهما عليه ومعاملته بعنف اضطرته إلى الهرب من مكان إقامته بالمرج إلي محافظة الغربية.



أيام وليال قضاها جمعة في الشوارع حيث كان يبيت في الشارع لمدة طويلة دون مأوى، إلا أن قابلته وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية صدفة في الشارع وتحدثت معه وأبدى رغبته فى الإيداع فى مؤسسة رعاية اجتماعية.



حيث تم التواصل وإرسال فريق لمدينة طنطا من وحدة مدينة منوف وقابلوا الطفل وتم إقناعه بضرورة الإيداع فى مؤسسة حفاظا عليه من مخاطر الشارع فتم إيداعه فى مؤسسة قويسنا.

