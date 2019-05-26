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تعليم

امتحانات اولى ثانوي .. طلاب المدارس الحكومية يؤدون امتحان الرياضيات الآن

الأحد 26/مايو/2019 - 09:16 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
دخل منذ قليل طلاب اولى ثانوي الدارسين بالمدارس الحكومية والخدمات و المنازل إلى لجانهم الموجودة بجميع محافظات الجمهورية، لأداء الامتحان في مادة الرياضيات.

ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، بينما يمتحن طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا.

وكانت قد توقفت امتحانات أولى ثانوي بقرار رسمي يوم الخميس الماضي، وتقرر تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ليوم 1 يونيو 2019 بسبب ارتفاع حرارة الجو بمعدلات أكبر من المعتادة، بينما أكد المسئولون على استكمال باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.

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