امتحانات اولى ثانوي .. طلاب المدارس الحكومية يؤدون امتحان الرياضيات الآن

دخل منذ قليل طلاب اولى ثانوي الدارسين بالمدارس الحكومية والخدمات و المنازل إلى لجانهم الموجودة بجميع محافظات الجمهورية، لأداء الامتحان في مادة الرياضيات.



ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، بينما يمتحن طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا.



وكانت قد توقفت امتحانات أولى ثانوي بقرار رسمي يوم الخميس الماضي، وتقرر تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ليوم 1 يونيو 2019 بسبب ارتفاع حرارة الجو بمعدلات أكبر من المعتادة، بينما أكد المسئولون على استكمال باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.