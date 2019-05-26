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فن

هبة مجدي: مسلسل طلقة حظ يعتمد على الكوميديا الهادفة

الأحد 26/مايو/2019 - 10:42 ص
صدى البلد
شيري نبيل
قالت الفنانة هبة مجدي إن مسلسل "طلقة حظ" للفنان مصطفي خاطر يعتمد على الكوميديا الهادفة.

وأضافت هبة مجدي، في تصريح لـ"صدى البلد": لم أتوقع الكم الهائل من ردود الأفعال في أولي تقديم هذه النوعية من الأعمال الفنية، فالمشاهد أصبح لديه وعي بالأعمال المقدمة ويستطيع أن يفرق لذلك عندما عرض على المسلسل أعجبت به ووافق على الفور، وقد سعدت بهذه التجربة والتعامل مع مجموعة الشباب من الفنانين".

وتجسد هبة، شخصية "أسماء" وهي شقيقة مصطفى، وتنفصل عن زوجها وتعود إلى بيت العائلة، حيث إن زواجها- ضمن أحداث المسلسل- يعرضها للمشكلات.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة أيتن عامر، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا، ويعد العمل ثالث مسلسلات شركة سينرجى التى انطلق تصويرها للعرض فى رمضان المقبل بعد "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، و"قمر هادى" للنجم هانى سلامة.

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