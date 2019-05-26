تسهيلا على كبار السن.. شاهد جهود تطوعية لمساعدة زوار المسجد الأقصى

عرض برنامج "يوم جديد" والمذاع عبر فضائية "الغد"، اليوم، الأحد، تقريرًا حول الجهود التطوعية التى تقدمها بعض المجموعات من أجل مساعدة زوار المسجد الأقصى.



ويشارك عدد كبير من الشباب في العمل التطوعي بلجنة النظام في المسجد الأقصى.



وينفذ المتطوعون العديد من المهام للتسهيل على زوار المسجد وتخفيف المشكلات والصعوبات خاصة أمام كبار السن الذين جاءوا من مناطق بعيدة.



وقال نضال نجم أحد المتطوعين، إن بعض المتطوعين يعملون على تبريد الأجواء فى المسجد الأقصى من خلال رش المياه، كما أنهم يعملون على تنظيم دخول وخروج المصلين بشكل آمن.