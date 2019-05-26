التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

تتصدر صيحة التنورة خطوط الموضة لصيف 2019، وذلك باستايلات وأشكال مختلفة، حيث يمكن لكل فتاة أن تغير طريقة ملابسها وتعتمد إطلالة التنورة البسيطة، كاستايل جديد، كما يمكن تنسيقها لتكون متماشية مع العديد من المناسبات، كالعمل، الخروجات، السهرات، والحفلات.



ومن أهم الاستايلات المتصدرة خطوط الموضة هذا الصيف، هي التنورة البيلسيه متعددة الكسرات، فقد عادت بقوة إلى منصات الموضة العالمية مؤخرًا، وهي قطعة بسيطة وأنيقة يمكن ارتدائها في العمل، أو باستايل كاجوال.



يمكنك اختيار سترة أنيقة كلاسيكية مع التنورة البيلسيه وحذاء بكعب صغير ليصبح استايل ملائم للعمل، وكذلك يمكن اختيار جاكيت جينز قصير مع توب مع التنورة البيلسيه كاستايل كاجوال بسيط.



التنورة الطويلة المشجرة أيضًا إحدى الصيحات هذا الصيف، وهي تتماشى أكثر مع السهرات والحفلات، وكذلك في المصايف، فيمكنك تنسيقها مع توب صيفي بسيط وقبعة على الرأس في إطلالة مختلفة على البحر.



أما التنورة القصيرة المشجرة أو المخططة، فهي أيضًا من الاستايلات الأنيقة والتي تبرز جمال الأنثى، وهي مناسبة للحفلات والسهرات مع ارتداء كعب عال وحقيبة صغيرة.