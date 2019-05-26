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اقتصاد

الطماطم والبطاطس من 3 لـ 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفواكه اليوم

الأحد 26/مايو/2019 - 10:19 ص
صدى البلد
قسم الاقتصاد
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى متوسط أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم، الأحد 26 مايو 2019، حيث تراوحت أسعار الطماطم من 3 جنيهات إلى 6.50 جنيه للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، والبصل من 2 إلى 3 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الكوسة من 2 إلى 3 جنيهات، والباذنجان البلدي يتراوح بين جنيهين لـ 5 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 4 ولـ 8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 4 ولـ 7 جنيهات، بتراجع جنيه، وسجلت الملوخية بين 4 و6 جنيهات، والخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه، والبسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، والقلقاس بين 5 و9 جنيهات.

وسجل كيلو التفاح الأمريكي من 17 إلى 21 جنيها، والتفاح الجولدن من 12 إلى 18 جنيها، والتفاح الثلاجة من 17 إلى 21 جنيها، والليمون البلدي بين 29 و35 جنيهًا، والجوافة بين 5 و8 جنيهات، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والخوخ البلدي بين 3 و7 جنيهات، والموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.

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