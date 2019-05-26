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فن

محمد إمام لـ سوسن بدر: الله على عظمتك

الأحد 26/مايو/2019 - 10:44 ص
صدى البلد
شيري نبيل
حرص النجم محمد عادل إمام، على توجيه رسالة للنجمة سوسن بدر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعد ظهورها أمس كضيفة شرف، بمسلسل هوجان خلال الحلقة 19.

وعلق محمد على الصورة: "قعدت كتير محتار أكتب أيه علي عظمتها وحلاوتها مالقتش غير حاجة واحدة سوسن بدر وبس".

مسلسل هوجان الحلقة 19 يجسد محمد إمام خلاله شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.

مسلسل هوجان من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، رياض الخولي ، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.
محمد إمام لـ سوسن بدر: الله على عظمتك

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