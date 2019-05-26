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اقتصاد

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أسعار الأسماك اليوم.. البلطى يسجل 45 جنيها للكيلو والبورى 48

الأحد 26/مايو/2019 - 10:16 ص
صدى البلد
قسم الاقتصاد
استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور فى مستهل تعاملات اليوم، الأحد، 26 مايو، وسجل كيلو السمك البلطي نمرة 1 سعرا يتراوح بين 39 و45 جنيها، بسوق العبور والبلطي (نمرة 2) 32 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والبوري (نمرة 2) 38 جنيها، والبوري (نمرة 1) سجل سعرا يتراوح بين 39 إلى 48 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجي 39 جنيها، والمكرونة السويسي 66 جنيها، والمكرونة المجمدة 25 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والمرجان 45 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري (نمرة 1) نحو 320 جنيها، والجمبري (نمرة 2) بين 125 و225 جنيها، والجمبري المجمد 85 و165 جنيها، والدنيس 90 جنيها، والبربون 35 جنيها.

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