برامج وأنشطة حرفية بمركز شباب ضاحية السلام بالعريش

نظم مركز شباب ضاحية السلام بالعريش مجموعة من الأنشطة الحرفية للشباب من الجنسين في إطار الأعمال التطوعية لتعميم الفائدة على عدد كبير من البراعم والفتيات في سيناء.



ونوه أسعد عبد الله، مدير مركز الشباب، إلى أنه تم تنفيذ برنامج لتعليم فن التفصيل بمركز شباب ضاحية السلام بالعريش، والتي تستمر لمدة يومين.



وأشار إلى أنه تم تنظيم ورشة فنية أخرى لتعليم الأشبال الرسم، ومشاهدة بعض الاعمال الفنية لكبار الفنانين، كما تم تنظيم ورشة عمل عن الكورشية.



كما نظم مركز شباب ضاحية السلام، بالعريش شمال سيناء، ندوة حول التنمر المدرسي، حاضر فيها الدكتور مصطفى المالح المدرس بكلية التربية الرياظية جامعة العريش.



