ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

برامج وأنشطة حرفية بمركز شباب ضاحية السلام بالعريش

الأحد 26/مايو/2019 - 10:30 ص
برامج وأنشطة حرفية
برامج وأنشطة حرفية بمركز شباب ضاحية السلام بالعريش
احمد صالح
نظم مركز شباب ضاحية السلام بالعريش مجموعة من الأنشطة الحرفية للشباب من الجنسين في إطار الأعمال التطوعية لتعميم الفائدة على عدد كبير من البراعم والفتيات في سيناء.

ونوه أسعد عبد الله، مدير مركز الشباب، إلى أنه تم تنفيذ برنامج لتعليم فن التفصيل بمركز شباب ضاحية السلام بالعريش، والتي تستمر لمدة يومين.

وأشار إلى أنه تم تنظيم ورشة فنية أخرى لتعليم الأشبال الرسم، ومشاهدة بعض الاعمال الفنية لكبار الفنانين، كما تم تنظيم ورشة عمل عن الكورشية.

كما نظم مركز شباب ضاحية السلام، بالعريش شمال سيناء، ندوة حول التنمر المدرسي، حاضر فيها الدكتور مصطفى المالح المدرس بكلية التربية الرياظية جامعة العريش.

ترشيحاتنا

أصبحت رجل البيت.. امرأة تضرب زوجها على وجهه 52 مرة أمام الناس

نهائي الكونفدرالية .. الزمالك يسعى للتتويج بأول بطولة منذ 16 عاما أمام نهضة بركان

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

هبة مجدي بالقفطان عبر إنستجرام

تعرف على الأطعمة المفضل تناولها بين الإفطار والسحور .. فيديو

تايم سبورت .. تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس