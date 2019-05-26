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رياضة

الدوري الإيطالي .. يوفنتوس في نزهة أمام سامبدوريا

الأحد 26/مايو/2019 - 10:11 ص
فريق يوفنتوس (أرشيفية)
فريق يوفنتوس (أرشيفية)
محمد السعيد
يحل فريق يوفنتوس ضيفا على نظيره سامبدوريا، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس المباراة بدون أي أهداف، بعدما حسم لقب الدوري الإيطالي قبل 5 جولات من نهايته.

ويفتقد يوفنتوس لعدد كبير من نجوم الفريق أمام سامبدوريا على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصل على راحة، نظرًا لعدم أهمية المباراة بالنسبة للبيانكونيري.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 90 نقطة، بفارق 11 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل سامبدوريا المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

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