تعرف على الأطعمة المفضل تناولها بين الإفطار والسحور .. فيديو

عرضت فضائية " cnn العربية"، اليوم الأحد، تقريرا حول ما الطعام الأفضل تناولها بين الإفطار والسحور.



وذكر التقرير، أنه من الأفضل ترك ساعتين بين الوجبة والأخرى، كما أنه من الأفضل تناول طعام سهل الهضم، نظرا لأن المعدة تشعر بالتعب بعد وجبة دسمة على الإفطار.



وقد وضع التقرير مجموعة من النصائح مثل تناول حصة من الفاكهة مع كوب من اللبن، أو تناول فنجان من الأعشاب التي تريح المعدة مثل اليانسون أو البابونج أو الشاي الأخضر، ففي حالة إذا رغب الفرد بتناول الحلويات في هذا الوقت يفضل تناول كمية قليلة.

